Panorama Sextet Le Son de la Terre PARIS 05

Panorama Sextet Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 21 novembre 2025.

Avec le Panorama Sextet, Brenda Ohana puise sa musique aux sources de la tradition brésilienne, dans l’improvisation libre d’aujourd’hui et dans les horizons du latin-jazz de demain. Grâce à des musiciens hors pair, ils nous entraînent à travers les influences qui façonnent la scène jazz contemporaine.

Avec Edi “Negon” Borges au Trombone, Florent Dupuis aux Sax Tenor et Flûtes, Derico Da Purificação aux percussions, Isaias Alves à la batterie, Darcy Miranda à la basse et Brenda Ohana au vibraphone, composition et arrangements ensemble ils nous lancent une invitation à un déploiment autre de regard, de l’écoute et des émotions.

Energique et poetique à la fois leurs répertoire mélange de compositions originales et de réinterprétations de compositeurs qui vont depuis les classiques du choro comme Raul de Barros jusqu’à l’avant garde d’Hermeto Pascoal en passant par des chansons populaire de João Bosco et ce n’est pas tout.

Du jazz moderne, oui, aux sonorités brésiliennes, certe, mais ce n’est surtout pas tout …C’est en nous ouvrant sur un kaléidoscopique panorama de facettes de la musique jazz d’aujourd’hui que Panorama Sextet nous embarque vers de riches en découvertes !

Panorama Sextet une invitation à un déploiement autre du regard, de l’écoute et des émotions, du jazz moderne aux sonorités brésiliennes.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-21T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T20:00:00+02:00_2025-11-21T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05