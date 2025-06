Sean Gourley Group invite Alain Valverde Le Son de la Terre PARIS 05 3 septembre 2025

Le guitariste et chanteur Sean Gourley poursuit et prolonge l’œuvre de son père Jimmy Gourley avec le même raffinement et un attachement profond à la Chanson Américaine de Broadway à Hollywood ainsi qu’à la Belle Chanson Française d’après-guerre. Il a la volonté de promouvoir un jazz populaire, tourné vers la danse et la belle chanson, axé sur les répertoires des années 50 à 70, notamment de Frank Sinatra, Nat King Cole, Henri Salvador ou encore Yves Montand. Il défend cette idée à la tête de sa formation, le SEAN GOURLEY VOCAL JAZZ GROUP.

Le mercredi 03 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-03T23:00:00+02:00

2025-09-03T21:00:00+02:00_2025-09-03T23:00:00+02:00

fin : 2025-09-04T01:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05

Guitare Jazz Et chansons inoubliables au programme !