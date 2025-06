TIME WILL HEAL YOU – Session 1 Le Son de la Terre PARIS 05 10 septembre 2025

Après un premier album Rhythm shot (récompensé par un Blues Junction Award) et un EP Chippewa (produit par le label Musigram) THOM and THE TONE MASTERS reviennent sur scène avec leur nouveau projet : TIME WILL HEAL YOU – SESSION 1 qui sort début 2025.

Vous pouvez déjà le découvrir avec un tout premier single « 71.2° » disponible depuis le 14 Février

À travers des compositions originales et un groove unique, THOM et ses TONE MASTERS vous racontent des histoires à travers des mélodies très travaillées, au service du son et de l’émotion.

Un voyage conté en plusieurs actes, le tout porté par un jazz/blues teinté de musique afro-américaine, résolument moderne. Un mélange d’influences allant de Kenny Burrell, Billy Butler, John Scofield à Art Pepper et Tiny Grimes.

Et accompagné de musiciens d’exception : Olivier Cantrelle (Clavier), Laurent Meyer (Saxophone), Julien Silvand (Trompette), Bertrand Couloume (Contrebasse)et Simon Boyer (Batterie).

Le mercredi 10 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

25 euros.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05

THOM et ses TONE MASTERS, de retour sur scène, vous invitent à découvrir leur nouveau projet « TIME WILL HEAL YOU – session 1 » un voyage personnel et émotionnel teinté de jazz, de blues, de rumba…