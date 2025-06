Duo Landry+ Le Son de la Terre PARIS 05 20 juillet 2025

Né d’une rencontre fortuite en 2016 à l’Institut Français de Cotonou, le Duo Landry+ (parce que les deux sont prénommés Landry) depuis lors, ont uni leurs forces pour jouer et chanter en FON, leur langue maternelle ainsi qu’en français. Chaque chanson, mêlant tradition et sagesse, raconte une histoire inspirée par des thèmes variés tels que l’amour, l’espoir, le courage, la condition des femmes, l’éducation et les expériences personnelles.

Le Duo Landry+ s’investit activement dans la sensibilisation des jeunes en organisant des tournées dans les collèges, lycées et universités du Bénin.

Le dimanche 20 juillet 2025

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-20T21:00:00+02:00

2025-07-20T19:00:00+02:00_2025-07-20T21:00:00+02:00

fin : 2025-07-20T23:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05

Mêlant soul, folk et country, dans un style musical singulier et universel, leur musique offre une expérience à la fois contemporaine et riche en rythmes traditionnels du Bénin !