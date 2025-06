« A Tribute to Nina » – Clémence de Tournemire Le Son de la Terre PARIS 05 14 septembre 2025

Clémence de Tournemire est une chanteuse au parcours atypique qui explore la musique à travers le jazz, en rendant hommage aux grandes divas du genre, et par la composition de chansons originales aux tonalités pop. En rendant hommage à Nina Simone, Clémence nourrit son désir de réunir ces deux univers à travers un répertoire universel où gospel, pop, afro beat et jazz se mêlent avec cohérence. Le quartet revisite avec fraîcheur une vingtaine des plus grands succès de l’immense pianiste, chanteuse et artiste engagée qu’était Nina Simone, en navigant de « Sinnerman » à « Lilac wine » en passant par les grands standards « Love me or leave me », « Mood Indigo », « My baby just cares for me », « I loves you Porgy », « Feeling good », « Ain’t got no, I got life”…

Clémence de Tournemire – Chant

Pierre-Antoine Chaffangeon – Piano

Sébastien Gastine – Contrebasse

Batterie – Faraj Fakhoury

Le dimanche 14 septembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05

Entre jazz, soul et pop, plongez dans l’oeuvre intemporelle de l’immense chanteuse et pianiste Nina Simone.