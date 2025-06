Tribute to Stephane Grappelli – Mathilde Febrer Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 20 septembre 2025

Pour son hommage à Stéphane Grappelli (album Blues for Stéphane, Frémeaux & Associés), la violoniste Mathilde Febrer a réuni deux solistes incontournables de la scène guitaristique : Samy Daussat (référence du style manouche) et Jean-Marie Ecay (partenaire de Claude Nougaro, Didier Lockwood, Jean-Luc Ponty, Richard Galliano, Billy Cobham…). Flanqué d’une section rythmique à toute épreuve (Yves Torchinksy à la contrebasse et Julien Charlet à la batterie), ce quintet dispense évidemment de généreux coups de chapeau au jazz et au swing, tout en ménageant de ravissantes surprises côté cordes, au détour d’un subtil clin d’œil à J.S. Bach ou d’une reprise « décalée » du Douce France de Charles Trénet. Un portrait on ne peut mieux cadencé du maître du violon !

Mathilde Febrer – violon

Jean-Marie Ecay – guitare

Samy Daussat – guitare

Yves Torchinsky – contrebasse

Julien Charlet – batterie

Le samedi 20 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05

Mathilde Febrer, pour son premier album sous son nom, rend ici un hommage bien senti à la figure tutélaire du violon Jazz qu’est Stephane Grappelli.