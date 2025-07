HARDY JAZZ Cécile REYNE trio Le Son de la Terre PARIS 05

HARDY JAZZ Cécile REYNE trio Le Son de la Terre PARIS 05 mardi 9 septembre 2025

C’est ce rapport à l’émotion, presque à la vulnérabilité, qu’investit Cécile REYNE avec Hardy Jazz. Un projet en deux lignes de force. La certitude que Françoise Hardy fait swinguer la langue française et le jazz comme expression universelle de l’émotion. Afin de porter des titres aussi divers que La maison où j’ai grandi, Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin ou Soleil, il fallait une équipe capable de donner un nouveau relief tout en préservant la pureté des émotions arrangé avec talent par Stan Laferrière. Une équipe!, et Cécile Reyne Yvernogeau dont la voix sait porter aux émotions comme au swing. Un timbre doux et franc pour chanter haut et fort que Françoise Hardy est plus que jamais une figure actuelle et vibrante.

Cécile REYNE, lead, chant

Laurent EPSTEIN au piano

Leila DUCLOS chant, guitare special guest

Le mardi 09 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 PARIS 05