Le son de lecture : la traduction s’honore d’Homère FACULTÉ DES LETTRES • SORBONNE UNIVERSITÉ (Amphi. Michelet) Paris

Peu d’œuvres ont suscité autant de versions que « L’Odyssée » d’Homère, voyage fondateur sans cesse réinventé par la langue des traducteurs. Ne devrait-on pas comparer les traductions d’un grand texte comme on écoute les interprétations d’une même symphonie ?

Les Livreurs et La Sorbonne Sonore prêteront leurs voix à plusieurs traductions de ce texte mythique : à vous d’entendre comment le souffle d’Homère traverse les siècles et les styles.

Guillaume Métayer, chercheur en littérature, traducteur, poète et médiateur de la soirée, donnera la parole à Linda Maria Baros, poétesse et directrice du Printemps des poètes, Alexandre Gefen, critique littéraire et chercheur au CNRS et Christine Hunzinger, maîtresse de conférences et docteure en études grecques.

Alors, serez-vous du voyage ?

Aux côtés des « Livreurs » et de leurs invité(e)s, devenez critique littéraire et tentez de découvrir la meilleure traduction de « L’Odyssée » d’Homère

Le mardi 18 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

De 5€ à 10€.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

FACULTÉ DES LETTRES • SORBONNE UNIVERSITÉ (Amphi. Michelet) 46, rue Saint-Jacques 75005 M° Cluny-La Sorbonne / OdéonParis

