Le son des pixels Philharmonie de Paris Paris

La Philharmonie des enfants se met en mode retrogaming et invite les visiteurs à découvrir les musiques et les sons des jeux vidéo emblématiques des premières consoles en 8 bits.

L’univers sonore des jeux vidéo, avec ses bruitages, ses personnages et ses ambiances musicales, est présent tout au long du parcours. Les enfants retrouvent de grands classiques connus de tous et découvrent les œuvres musicales de l’artiste invité, Cartridge 1987. Par l’écoute et l’expérimentation, ils explorent une culture en constante évolution, et partagent un moment ludique avec leurs parents. Déguisements, photo booth, de nombreuses surprises attendent les visiteurs !

Du 3 avril au 30 août 2026, en écho à l’exposition Video Games & Music

Inclus dans le billet d’entrée à la Philharmonie des enfants mais ne donne pas accès à l’exposition Video Games & Music.

Du vendredi 03 avril 2026 au dimanche 30 août 2026 :

payant Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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