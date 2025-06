Le son des plantes – Parc du Grand Blottereau Nantes 21 juin 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 19:00 – 20:15

Gratuit : non Gratuit sans inscription

Depuis ses débuts avec le duo Labotanique, aux serres tropicales du Jardin des Plantes de Nantes, Thomas Cochini explore la musicalité du monde végétal avec passion. À la croisée de la rigueur scientifique et de ses influences électroniques, c’est sous l’alias Tomkin qu’il poursuit ses recherches. Par l’enregistrement d’échantillons sonores de végétaux, l’amplification d’épines de cactus ou l’utilisation des potentiels électriques captés à la surface des feuilles, il révèle les voix d’un monde inouïe.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000