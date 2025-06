Le son des voiles Bateau spéctacle itinérant Langeais 5 juillet 2025 18:00

Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Un homme seul, sur un petit bateau à voiles se réveille. Il flotte à la surface d’une large rivière.

Son projet maîtriser sa fuite du monde civil et arriver à destination de sa terre promise une île du fleuve, là où rien ni personne ne pourra le déranger.

Ses moyens garder le contrôle de la situation, refuser la rencontre, et parer tout changement de cap. Mais la faune et la flore qui l’entoure ont d’autres projets pour lui.

La rencontre entre ce marinier musicien à la dérive et trois interprètes à la danse, allégories du vivant, va le déstabiliser, l’apaiser et le changer…

Avec une boite à rythme et un microphone de contact comme moyen d’expression pour l’un, avec les corps pour les autres, deux mondes amorcent leur lente rencontre. .

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

A lonely man on a small sailboat wakes up. He floats on the surface of a wide river.

His plan: to master his escape from the civilian world and reach his promised land: an island in the river, where nothing and no one can disturb him.

German :

Ein einsamer Mann auf einem kleinen Segelboot wacht auf. Er treibt auf der Oberfläche eines breiten Flusses.

Sein Plan: seine Flucht aus der zivilen Welt zu meistern und sein gelobtes Land zu erreichen: eine Insel im Fluss, wo ihn nichts und niemand stören kann.

Italiano :

Un uomo solo su una piccola barca a vela si sveglia. Galleggia sulla superficie di un ampio fiume.

Il suo piano: dominare la fuga dal mondo civile e raggiungere la sua terra promessa: un’isola nel fiume, dove niente e nessuno può disturbarlo.

Espanol :

Un hombre solitario se despierta en un pequeño velero. Flota en la superficie de un ancho río.

Su plan: dominar su huida del mundo civil y llegar a su tierra prometida: una isla en el río, donde nada ni nadie pueda molestarle.

