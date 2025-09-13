Le Son du Crible Musique des sillons de l’Anatolie par le trio Kóskina. Le son des Pierres. Saignon
Le Son du Crible Musique des sillons de l’Anatolie par le trio Kóskina. Le son des Pierres. Saignon samedi 13 septembre 2025.
Le Son du Crible Musique des sillons de l’Anatolie par le trio Kóskina. Le son des Pierres.
Eglise de Saignon Saignon Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
au choix 5-10 ou 15€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 16:15:00
fin : 2025-09-13 17:30:00
Date(s) :
2025-09-13
Julie Lobato chant, lavta et percussions,
Théophile Joubert violoncelle, kopuz et chœurs
Vladimir Oury Oud
.
Eglise de Saignon Saignon 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 09 80 24 festival.sdp@gmail.com
English :
Julie Lobato vocals, lavta and percussion,
Théophile Joubert cello, kopuz and vocals
Vladimir Oury Oud
German :
Julie Lobato Gesang, Lavta und Perkussion,
Théophile Joubert Cello, Kopuz und Chöre
Vladimir Oury Oud
Italiano :
Julie Lobato voce, lavta e percussioni,
Théophile Joubert violoncello, kopuz e voce
Vladimir Oury Oud
Espanol :
Julie Lobato voz, lavta y percusión,
Théophile Joubert violonchelo, kopuz y voz
Vladimir Oury Oud
L’événement Le Son du Crible Musique des sillons de l’Anatolie par le trio Kóskina. Le son des Pierres. Saignon a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon