Le Son du Crible Musique des sillons de l’Anatolie par le trio Kóskina. Le son des Pierres. Saignon

Eglise de Saignon Saignon Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

au choix 5-10 ou 15€

Début : 2025-09-13 16:15:00

fin : 2025-09-13 17:30:00

2025-09-13

Julie Lobato chant, lavta et percussions,

Théophile Joubert violoncelle, kopuz et chœurs

Vladimir Oury Oud

Eglise de Saignon Saignon 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 09 80 24 festival.sdp@gmail.com

English :

Julie Lobato vocals, lavta and percussion,

Théophile Joubert cello, kopuz and vocals

Vladimir Oury Oud

German :

Julie Lobato Gesang, Lavta und Perkussion,

Théophile Joubert Cello, Kopuz und Chöre

Vladimir Oury Oud

Italiano :

Julie Lobato voce, lavta e percussioni,

Théophile Joubert violoncello, kopuz e voce

Vladimir Oury Oud

Espanol :

Julie Lobato voz, lavta y percusión,

Théophile Joubert violonchelo, kopuz y voz

Vladimir Oury Oud

