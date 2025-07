Le Son & Lumière d’Estaing 1 000 ans d’histoire Estaing

« Le Son & Lumière d’Estaing 1 000 ans d’histoire » vous conte l’histoire de la famille d’Estaing et du Château, à la nuit tombée, au cours d’une mise en lumière de l’édifice. Chaque mercredi soir de mi-juin à mi-septembre (voir dates).

Spectacle gratuit, en plein air. Dès la tombée de la nuit, rendez-vous sur le pont gothique et aux environs de la chapelle du pont, face au village pour découvrir l’histoire du château et de la famille d’Estaing. Spectacle de 25 minutes environ. .

Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

English :

the « Son & Lumière d’Estaing 1 000 years of history » tells the story of the Estaing family and the castle, at nightfall, during a lighting show of the building. Every Wednesday evening from mid-June to mid-September (see dates).

German :

« Le Son & Lumière d’Estaing: 1 000 ans d’histoire » erzählt Ihnen die Geschichte der Familie d’Estaing und des Schlosses, während das Gebäude bei Einbruch der Nacht ins Licht gesetzt wird. Jeden Mittwochabend von Mitte Juni bis Mitte September (siehe Termine).

Italiano :

« Lo spettacolo di suoni e luci degli Estaing: 1.000 anni di storia » racconta la storia della famiglia d’Estaing e del castello al calar del sole, mentre l’edificio viene illuminato. Ogni mercoledì sera da metà giugno a metà settembre (vedi date).

Espanol :

« Espectáculo de luz y sonido Estaing: 1.000 años de historia » cuenta la historia de la familia d’Estaing y del castillo al anochecer, mientras el edificio se ilumina. Todos los miércoles por la noche de mediados de junio a mediados de septiembre (ver fechas).

