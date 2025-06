LE SONGE DE LA FONTAINE – CHÂTEAU DE CHAUMONT EN CHAROLAIS Saint-Bonnet-De-Joux

LE SONGE DE LA FONTAINE Début : 2025-07-13 à 14:30.

LE SONGE DE LA FONTAINEDu 21 juin au 13 juillet 2025100 marches jalonnent le parcours, non accessible aux PMR. Il était une fois… Le Songe de la Fontaine ! Que nous diraient les animaux s’ils savaient parler ? C’est ce qu’apprit Jean qui sut leur tendre l’oreille et reçut d’une simple souris plus d’enseignements qu’il en aurait tiré d’un sage.Un spectacle immersif féerique ! Le spectacle est conçu comme un voyage dans le temps au cœur des écuries dont le premier étage est spécialement ouvert et aménagé pour l’occasion.De l’observatoire de Galilée au bureau du gouverneur la Compagnie des Indes Orientales, des jardins du Palazzo aux cuisines de Vatel… En passant par le tribunal du Roi, la forêt du Barrois ou l’Oiseau Bleu dame Souris Trotte-Menu vous entraîne, de pièce en pièce, à la rencontre d’un tourbillon de personnages.Courtisans, savants, juges, gastronomes ou boutiquiers se transforment sous vos yeux en un fabuleux bestiaire : lion, renard, baudet, cigale, fourmi, chien, loup, rat de ville ou rat des champs !Plongez dans l’aventure à la suite du jeune Jean de La Fontaine et de la sage dame Souris qui lui servira de maître.300 joyeux enfants :300 volontaires se sont donnés rendez-vous pour vous faire vivre une parenthèse enchantée ! Sur les planches, en coulisse, ils sont les magiciens du songe de La Fontaine !10 univers à couper le souffle : Costumes, décors, musiques, accessoires, vous êtes en immersion complète dans l’histoire.Dans chacune des scènes, vivez l’intrigue au plus proche des 50 comédiens, émerveillez-vous avec Jean, tremblez sous le jugement du Président et retenez votre souffle avec le lion amoureux..INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :Option restauration « Les parties de campagnes » : Pique-nique au châteauRéservez votre panier pique-nique* et profitez, à l’ombre des grands cèdres, des spectacles donnés par la Comédia Fabula, notre théâtre ambulant. Prolongez ainsi votre voyage dans le cadre exceptionnel du parc du château.*En cas de météo incertaine, les pique-niques et les fables seront repliés dans les Écuries. Nombre de places limitées. Pas de vente de panier sur place.

CHÂTEAU DE CHAUMONT EN CHAROLAIS 71220 Saint-Bonnet-De-Joux 71