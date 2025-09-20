LE SONGE DE PROMETHEE Route de Moncley Moncley

Tarif : – – 8 EUR

Centré autour du feu, le spectacle est un va-et-vient entre l’histoire du mythe et sa symbolique, une lutte du progrès et de la liberté contre le pouvoir, la méfiance des règles établies, le savoir dilué par les contraintes de l’idéologie.

L’élément feu évoque ici la passion, l’amour, le risque. Entité vivante, sacrée et universelle, il est vecteur de la fête dans les traditions culturelles et les rites de la planète tout entière. .

Route de Moncley Château de Moncley Moncley 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 47 58 compagnie@la-salamandre.com

