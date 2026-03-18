LE SONGE DE RIQUET 2026 30 ANS UNESCO-CANAL DU MIDI Place Paul Riquet Bonrepos-Riquet

LE SONGE DE RIQUET 2026 30 ANS UNESCO-CANAL DU MIDI

Place Paul Riquet CHÂTEAU DE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:45:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-17

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU CANAL DU MIDI

Après une première édition remarquée, Le Songe de Riquet revient au Château de Bonrepos-Riquet pour une deuxième édition du 17 au 27 juin 2026. Elle s’inscrit dans la première saison culturelle et sportive du canal du Midi, organisée à l’occasion des 30 ans de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pendant huit soirées, la demeure historique de Pierre-Paul Riquet, concepteur du canal du Midi, se transformera en un parcours immersif nocturne mêlant patrimoine, installations artistiques, animations et spectacle vivant, avant le point d’orgue de la soirée un spectacle son et lumière monumental projeté sur la façade du château. 22 .

Place Paul Riquet CHÂTEAU DE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet 31590 Haute-Garonne Occitanie

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English :

THE NOT-TO-BE-MISSED EVENT ON THE CANAL DU MIDI

L’événement LE SONGE DE RIQUET 2026 30 ANS UNESCO-CANAL DU MIDI Bonrepos-Riquet a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE