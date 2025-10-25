Le songe d’une femme de ménage Théâtre le Mille-Feuille Marseille 2e Arrondissement

Le songe d'une femme de ménage

Samedi 25 octobre 2025 de 20h à 21h. Théâtre le Mille-Feuille, Marseille 2e Arrondissement

Telmah, une jeune femme de ménage polonaise, est employée dans un théâtre où se répète un spectacle sur Shakespeare…

Tout en passant la serpillière et en s’adressant dans sa langue maternelle à un Roméo imaginaire, elle s’insurge contre ces acteurs qui laissent le théâtre dans un état épouvantable…

Jusqu’à ce qu’elle glisse et tombe sur la tête ! Elle finit par se relever et, comme par enchantement, elle parle alors français ! Et même l’anglais de Shakespeare !







Telmah va se transformer sous les yeux d’un public complice qui se prend au jeu du rêve et du verbe.

Le pouvoir du théâtre va les lier le temps de cette représentation saupoudrée de songe d’été.







Elle offre ainsi aux spectateurs une vue globale du Théâtre du Globe, de ses fantômes, de ses peines d’amour perdues. .

Telmah, a young Polish housekeeper, is employed at a theater where a play about Shakespeare is being rehearsed…

Telmah, eine junge polnische Putzfrau, ist in einem Theater angestellt, in dem eine Aufführung über Shakespeare geprobt wird…

Telmah, una giovane donna delle pulizie polacca, lavora in un teatro dove si sta provando un’opera di Shakespeare…

Telmah, una joven limpiadora polaca, trabaja en un teatro donde se ensaya una obra de Shakespeare…

