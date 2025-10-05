LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE – LE SONGE D UNE NUIT D ETE – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE – LE SONGE D UNE NUIT D ETE Début : 2026-02-14 à 18:00. Tarif : – euros.

Dans cette adaptation pour huit comédien·nes et quinze marionnettes, les effets comiques et les inventions se succèdent à un rythme effréné. C’est un spectacle qui réussit le pari fou d’être aussi fidèle qu’irrévérencieux. Une très belle façon de (re)découvrir ce conte shakespearien.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94