LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE / Mirandolina et compagnie en Tournée Teyssières

Salle des fêtes Teyssières Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Début : Samedi 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02 22:45:00

2025-08-02

Mirandolina & compagnie vous propose une version du songe en Commedia dell’Arte! Un spectacle familial avec des fées, des êtres magiques, des artisans, des rois et reines, des amoureux qui se courent après, se cherchent et se perdent dans la forêt.

Salle des fêtes Teyssières 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com

English :

Mirandolina & compagnie bring you a Commedia dell’Arte version of the dream! A family show featuring fairies, magical beings, artisans, kings and queens, and lovers chasing, searching and getting lost in the forest.

German :

Mirandolina & compagnie bietet Ihnen eine Version des Traums in Commedia dell’Arte! Ein Familienstück mit Feen, magischen Wesen, Handwerkern, Königen und Königinnen, Verliebten, die einander nachlaufen, sich suchen und sich im Wald verirren.

Italiano :

Mirandolina & compagnie vi portano una versione della Commedia dell’Arte del sogno! Uno spettacolo per famiglie con fate, esseri magici, artigiani, re e regine, amanti che si rincorrono, si cercano e si perdono nel bosco.

Espanol :

¡Mirandolina & compagnie te traen una versión Commedia dell’Arte del sueño! Un espectáculo familiar con hadas, seres mágicos, artesanos, reyes y reinas, amantes que se persiguen, se buscan y se pierden en el bosque.

