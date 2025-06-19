LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Soissons
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 9 – 9 – 20
Tarif adulte
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10 21:15:00
2026-01-10
A l’occasion d’une grande fête de mariage, alors que
se répète une pièce de théâtre, des couples se font et
se défont dans une forêt magique.
Le songe est comme une poupée russe dans laquelle des
histoires d’amour et de théâtre sont enchâssées, il est
question de désir, d’amour, de magie.
7 interprètes se partagent les rôles pour raconter
The Midsummernight dream, de façon aussi libre et
savante que Shakespeare, avec ses emprunts
à la mythologie, à la trivialité et à la poésie. 9 .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
