LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Soissons

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 9 – 9 – 20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10 21:15:00

Date(s) :

2026-01-10

A l’occasion d’une grande fête de mariage, alors que

se répète une pièce de théâtre, des couples se font et

se défont dans une forêt magique.

Le songe est comme une poupée russe dans laquelle des

histoires d’amour et de théâtre sont enchâssées, il est

question de désir, d’amour, de magie.

7 interprètes se partagent les rôles pour raconter

The Midsummernight dream, de façon aussi libre et

savante que Shakespeare, avec ses emprunts

à la mythologie, à la trivialité et à la poésie. 9 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

