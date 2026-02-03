Le Songe d’une nuit d’été

Théâtre du Rond Point, Valréas, Vaucluse

3 avril 2026, 20:45

fin : 2026-04-03 22:15:00

2026-04-03

A la façon de saltimbanques, les deux comédiens s’approprient l’univers de

Shakespeare en passant du cirque à la danse et du mime au chant.

Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

Like acrobats, the two actors make Shakespeare’s world their own

From circus to dance, from mime to song.

