Le Songe d’une nuit d’été Théâtre du Rond Point Valréas
Le Songe d’une nuit d’été Théâtre du Rond Point Valréas vendredi 3 avril 2026.
Le Songe d’une nuit d’été
Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:45:00
fin : 2026-04-03 22:15:00
Date(s) :
2026-04-03
A la façon de saltimbanques, les deux comédiens s’approprient l’univers de
Shakespeare en passant du cirque à la danse et du mime au chant.
.
Théâtre du Rond Point 21, rue Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like acrobats, the two actors make Shakespeare’s world their own
From circus to dance, from mime to song.
L’événement Le Songe d’une nuit d’été Valréas a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes