LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE | William Shakespeare Mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota Théâtre du Beauvaisis – scène nationale Beauvais

LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE | William Shakespeare Mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota 8 – 10 octobre Théâtre du Beauvaisis – scène nationale Oise

Tarification prix du billet et lunettes connectées gratuites / casques gratuits sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T20:00 – 2025-10-08T21:50

Fin : 2025-10-10T20:00 – 2025-10-10T21:50

Avec la troupe du Théâtre de la Ville

Envoûtant et mystérieux, Le Songe d’une nuit d’été se déploie comme une danse féerique où se mêlent passions ardentes et enchantements magiques. Cette pièce atemporelle captive les esprits et ouvre un monde où s’effacent les frontières entre réel et imaginaire. Dans un tourbillon de parades amoureuses et guerrières, des jeunes gens se débattent pour échapper aux contraintes qui pèsent sur leurs passions. Ils se lancent dans une « comédie des erreurs » où les quiproquos se multiplient et les émotions s’exacerbent. Mais au-delà des intrigues amoureuses, Le Songe d’une nuit d’été est une invitation à s’aventurer dans les recoins les plus secrets de notre imagination. Non pas que tout soit songe ou rêve ; mais parce que les lieux, ou les mondes, se succèdent, s’enchaînent, se font et se défont, se modifient et se contredisent en un mouvement où le haut et le bas, l’envers et l’endroit s’inversent sans cesse, dans l’espace comme dans les sentiments. Sommes-nous face à un rêve ou face à la réalité ? Peut-être plutôt à l’aube d’un nouveau monde.

Théâtre du Beauvaisis – scène nationale Place Georges Brassens 60 000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredubeauvaisis.com/programmation/le-songe-dune-nuit-dete-2025-2026/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatredubeauvaisis.com »}, {« type »: « email », « value »: « dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 06 08 27 »}]

Accessibilité : surtitres français, surtitres anglais, surtitres adaptés et audiodescription Le songe d’une nuit d’été William Shakespeare

Jean Louis Fernandez