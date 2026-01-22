LE SONGE CASINO BARRIERE Toulouse

LE SONGE

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 17.5 – 17.5 – 21 EUR

17.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le SONGE est une pièce de féérie où l’imagination est le guide. Deux univers s’opposent le monde réel qui impose des lois contre la liberté d’aimer et le monde surnaturel où tout est possible.

Mise en scène moderne, décalée, cherchant toujours à surprendre, jouant en permanence avec les codes du théâtre pour cette pièce de Shakespeare. Liberté de jeu, liberté de proposer, liberté d’incarner sans limite pour des comédiens qui sont là pour vous faire rêver. 17.5 .

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SONGE is a fairytale play where imagination is the guide. Two opposing universes: the real world, which imposes laws on the freedom to love, and the supernatural world, where anything is possible.

L’événement LE SONGE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE