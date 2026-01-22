LE SONGE CASINO BARRIERE Toulouse
LE SONGE CASINO BARRIERE Toulouse vendredi 27 février 2026.
CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 17.5 – 17.5 – 21 EUR
Début : 2026-02-27 20:30:00
Le SONGE est une pièce de féérie où l’imagination est le guide. Deux univers s’opposent le monde réel qui impose des lois contre la liberté d’aimer et le monde surnaturel où tout est possible.
Mise en scène moderne, décalée, cherchant toujours à surprendre, jouant en permanence avec les codes du théâtre pour cette pièce de Shakespeare. Liberté de jeu, liberté de proposer, liberté d’incarner sans limite pour des comédiens qui sont là pour vous faire rêver. 17.5 .
English :
SONGE is a fairytale play where imagination is the guide. Two opposing universes: the real world, which imposes laws on the freedom to love, and the supernatural world, where anything is possible.
