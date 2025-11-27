Le sonneur à ventre jaune demain il fera jour Grandpré

Le sonneur à ventre jaune demain il fera jour

Rue Montflix Grandpré Ardennes

Tarif : 16 – 16 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-27

Tout commence par une anecdote. Celle d’un scientifique qui tente de convaincre des forestiers de préserver… des ornières de tracteur remplies d’eau. Pourquoi ? Parce qu’un petit crapaud, le sonneur à ventre jaune, s’y reproduit.De cette situation naît une réflexion profonde et théâtrale sur nos relations à la nature. Sur scène, les enjeux écologiques, économiques et humains s’entremêlent un scientifique face à un exploitant forestier, un crapaud face à une machine, un territoire face à ses contradictions.Le sonneur à ventre jaune explore ainsi la complexité des points de vue et pose au final cette question et si, pour préserver le vivant, il fallait apprendre à voir autrement ? Accepter d’être bousculé, bouleversé, par un être minuscule qui nous rappelle que nous faisons partie d’un tout fragile et interconnecté.Créé en partie en résidence en Argonne Ardennaise, le spectacle revient enfin à sa source.Dès 9ansDurée 1h10En partenariat avec La Routourne, navette gratuite Vouziers <> Grandpré uniquement pour les représentations en fin d’après-midi et en soirée. Départ de la place Carnot le jeudi à 18hle vendredi à 20h. À l’arrivée, dégustation de limonades artisanales locales signées Mauvaises graines

.

Rue Montflix Grandpré 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

It all starts with an anecdote. That of a scientist trying to convince foresters to preserve? water-filled tractor ruts. Why should they do this? Because a small toad, the yellow-bellied toad, breeds there, and this situation gives rise to a profound and theatrical reflection on our relationship with nature. On stage, ecological, economic and human issues are intertwined: a scientist confronts a forester, a toad confronts a machine, a territory confronts its contradictions.Le sonneur à ventre jaune explores the complexity of points of view and ultimately asks the question: what if, to preserve the living, we had to learn to see differently? Created in part during a residency in the Argonne Ardennaise region, the show finally returns to its source.From 9 yearsDuration 1h10In partnership with La Routourne, free shuttle service Vouziers <> Grandpré only for late afternoon and evening performances. Departure from Place Carnot Thursday at 6pmFriday at 8pm. On arrival, tasting of local artisanal lemonades signed Mauvaises graines

German :

Alles beginnt mit einer Anekdote. Es ist die Geschichte eines Wissenschaftlers, der versucht, Forstarbeiter davon zu überzeugen, wassergefüllte Traktorspuren zu erhalten. Warum ist das so? Weil sich dort eine kleine Kröte, die Gelbbauchunke, fortpflanzt. Aus dieser Situation entsteht eine tiefgründige und theatralische Reflexion über unsere Beziehung zur Natur. Auf der Bühne vermischen sich die ökologischen, wirtschaftlichen und menschlichen Herausforderungen: ein Wissenschaftler steht einem Forstwirt gegenüber, eine Kröte einer Maschine, ein Gebiet seinen Widersprüchen.Die Gelbbauchunke erforscht so die Komplexität der Standpunkte und stellt am Ende die Frage: Was wäre, wenn wir, um das Leben zu erhalten, lernen müssten, anders zu sehen? Das Stück wurde zum Teil in der Argonne Ardennaise kreiert und kehrt nun endlich zu seiner Quelle zurück.ab 9 JahrenDauer 1h10In Partnerschaft mit La Routourne, kostenloser Pendelbus Vouziers <> Grandpré nur für die Vorstellungen am späten Nachmittag und am Abend. Abfahrt vom Place Carnot am Donnerstag um 18 Uhr und am Freitag um 20 Uhr. Bei der Ankunft können Sie lokale, handwerklich hergestellte Limonaden der Marke Mauvaises graines probieren

Italiano :

Tutto inizia con un aneddoto. Quello di uno scienziato che cerca di convincere i forestali a preservare i solchi dei trattori pieni d’acqua. Perché dovrebbero farlo? Perché lì si riproduce un piccolo rospo, lo scandaglio dal ventre giallo, e da questa situazione nasce una riflessione profonda e teatrale sul nostro rapporto con la natura. Sul palcoscenico si intrecciano questioni ecologiche, economiche e umane: uno scienziato si confronta con un forestale, un rospo si confronta con una macchina, un territorio si confronta con le sue contraddizioni. rospo dal ventre giallo esplora la complessità dei punti di vista e alla fine pone la domanda: e se, per preservare la vita, dovessimo imparare a vedere le cose in modo diverso? Creato in parte in residenza nella regione dell’Argonne Ardennaise, lo spettacolo torna finalmente alla sua origine.Da 9 anniDurata 1h10In collaborazione con La Routourne, servizio navetta gratuito Vouziers <> Grandpré solo per gli spettacoli del tardo pomeriggio e della sera. Partenza da Place Carnot il giovedì alle 18.00 e il venerdì alle 20.00. All’arrivo, degustazione di limonate artigianali locali di Mauvaises graines

Espanol :

Todo empieza con una anécdota. La de un científico que intenta convencer a los silvicultores de que preserven… los surcos de tractor llenos de agua. ¿Por qué deberían hacerlo? Porque allí se cría un pequeño sapo, el sonador de vientre amarillo, y esta situación da pie a una profunda y teatral reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza. En escena, se entrecruzan cuestiones ecológicas, económicas y humanas: un científico se enfrenta a un guarda forestal, un sapo a una máquina, un territorio a sus contradicciones.Sapo de vientre amarillo explora la complejidad de los puntos de vista y, en última instancia, plantea la siguiente pregunta: ¿y si, para preservar la vida, tuviéramos que aprender a ver las cosas de otra manera? Creado en parte en residencia en la región de Argonne Ardennaise, el espectáculo vuelve por fin a su origen.A partir de 9 añosDuración 1h10En colaboración con La Routourne, servicio de transporte gratuito Vouziers <> Grandpré sólo para las funciones de tarde y noche. Salida de la plaza Carnot los jueves a las 18 h y los viernes a las 20 h. A su llegada, disfrute de una degustación de limonadas artesanales locales de Mauvaises graines

L’événement Le sonneur à ventre jaune demain il fera jour Grandpré a été mis à jour le 2025-10-13 par Ardennes Tourisme