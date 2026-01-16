Le sonneur à ventre jaune, ou la démocratie au secours du vivant Salle des fêtes Verzy

Le sonneur à ventre jaune, ou la démocratie au secours du vivant

Salle des fêtes 5 Rue de L Hôtel de ville Verzy Marne

Début : 2026-02-12 19:30:00

2026-02-12

Une petite communauté rurale emmenée par un groupe de scientifiques tente de sauver un crapaud minuscule. Cet amphibien a une habitude singulière il se reproduit dans les ornières laissées par les engins forestiers. Le voici donc propulsé, bien malgré lui, au beau milieu des controverses humaines.

Exploitants forestiers, conducteurs d’engins, agents de l’ONF, chasseurs, naturalistes, promeneurs, vététistes, scientifiques et experts se penchent, perplexes, au-dessus de l’ornière…

Tous doivent entreprendre une authentique révolution.

Comment créer des espaces démocratiques apaisés qui permettent à tous les points de vue de co-exister ?

Quels droits pour les animaux et les entités naturelles ?

Né d’une enquête minutieuse menée à Boult-aux-Bois dans les Ardennes, le spectacle met en scène une galerie de personnages joyeusement interprétés par Vincent Clergironnet et accompagnés au violoncelle par Eléonore Ziélinski.

Durée 1h10

Spectacle à partir de 10 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Salle des fêtes 5 Rue de L Hôtel de ville Verzy 51380 Marne Grand Est

