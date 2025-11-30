«Le Souffle de Bach», concert de flûte par Alexis Kossenko Saessolsheim salle polyvalente Saessolsheim

«Le Souffle de Bach», concert de flûte par Alexis Kossenko Saessolsheim salle polyvalente Saessolsheim Dimanche 30 novembre, 16h30 Entrée gratuite – libre participation (plateau à la sortie).

Alexis Kossenko travaille actuellement à des adaptations des œuvres pour violoncelle seul et des œuvres pour violon seul de J. S. Bach pour la flûte traversière du temps de J. S. Bach.

Outre de nombreux concerts solistes, Alexis Kossenko a été premier flûtiste de nombreux orchestres modernes ou sur instruments historiques, tels que Gli Angeli Genève (S. MacLeod), La Chambre Philharmonique (E. Krivine), l’Orchestre des Champs-Elysées (Ph. Herreweghe).

Les pièces pour violoncelle seul et violon seul sont des pièces à la fois atypiques, et chères au cœur des violonistes et violoncelliste, elles les laissent seuls face à la musique et au public.

Bach lui-même a transcrit l’une ou l’autre de ces pièces très particulières. Alexis Kossenko, un peu de même, travaille en ce moment à l’adaptation pour la flûte seule de ces pièces, en vue d’une édition de partitions et d’un enregistrement.

Au programme du concert : trois suites pour violoncelle (n° 3, 5 et 6), Partita pour violon n° 2, et Sonate en si mineur pour flûte et clavecin (avec Francis Jacob au clavecin).

Pour les concerts à Saessolsheim, l’association des amis de l’orgue incite au co-voiturage, comme passager ou conducteur. Elle invite les intéressés à la contacter afin de mettre les personnes en contact. Co-voiturer c’est : faire des économies, une bonne démarche par rapport à l’environnement, simplifier le parking, peut-être faire des rencontres sympathiques…

Renseignements, réservation : ASAMOS, par téléphone : 03 88 70 52 75 – 06 88 12 54 79 ; e-mail : [asamos@orange.fr](mailto:asamos@orange.fr) ;

site : [http://asamos.org](http://asamos.org) – [https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/](https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/)

Saessolsheim salle polyvalente rue du stade Saessolsheim 67270 Bas-Rhin