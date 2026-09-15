Le souffle de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine Laval
samedi 19 septembre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Le souffle de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite-spectacle historique itinérante , de l’aumônerie du 11e siècle à l’espace intergénérationnel, social et éducatif du 21e siècle.
“Le Souffle de Saint-Julien » est un spectacle itinérant qui vous plonge au cœur de dix siècles d’histoire d’hospitalité et d’attention à l’autre. Un parcours immersif à travers 6 tableaux vivants, évoquant des époques-clés de l’histoire de Saint-Julien. Groupes de 20 visiteurs maximum, uniquement sur inscription (https://my.weezevent.com/visite-immersive-le-souffle-de-saint-julien-journees-du-patrimoine), pour garantir une expérience fluide permettant de découvrir les locaux rénovés de l’ex-hôpital et la nouvelle vie des lieux.
Sur inscription, gratuit .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
A captivating historical walking tour, from the 11th-century almshouse to the 21st-century intergenerational, social, and educational space.
L’événement Le souffle de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine Laval a été mis à jour le 2026-09-08 par LAVAL TOURISME
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