Informations pratiques

Laval

Le souffle de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite-spectacle historique itinérante , de l’aumônerie du 11e siècle à l’espace intergénérationnel, social et éducatif du 21e siècle.

“Le Souffle de Saint-Julien » est un spectacle itinérant qui vous plonge au cœur de dix siècles d’histoire d’hospitalité et d’attention à l’autre. Un parcours immersif à travers 6 tableaux vivants, évoquant des époques-clés de l’histoire de Saint-Julien. Groupes de 20 visiteurs maximum, uniquement sur inscription (https://my.weezevent.com/visite-immersive-le-souffle-de-saint-julien-journees-du-patrimoine), pour garantir une expérience fluide permettant de découvrir les locaux rénovés de l’ex-hôpital et la nouvelle vie des lieux.

Sur inscription, gratuit .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

A captivating historical walking tour, from the 11th-century almshouse to the 21st-century intergenerational, social, and educational space.

L’événement Le souffle de Saint-Julien – Journées Européennes du Patrimoine Laval a été mis à jour le 2026-09-08 par LAVAL TOURISME