Le souffle

Reprendre son souffle en plein hiver. C’est ce que le Théâtre de la Concorde vous propose en décembre, grâce à une programmation à la fois profonde et aérienne, tissée autour d’une thématique essentielle : celle de la résistance sous toutes ses formes, et de la respiration nécessaire pour la porter.

Car résister, c’est d’abord savoir respirer. Respirer pour puiser dans l’invisible les forces qui nous échappent, respirer pour faire face aux tempêtes de l’Histoire, respirer pour se réinventer quand tout semble perdu. En ce mois de décembre, le Théâtre de la Concorde vous invite à explorer ces respirations multiples, ces formes de résistance qui passent par le souffle, le mouvement, la création.

Des expéditions sonores et musicales

Le mois s’ouvre par une expédition sonore aux frontières du visible, avec Yom x Ceccaldi les 4 et 5 décembre. Le clarinettiste de génie Yom vous entraîne, accompagné de ses musiciens (violon et violoncelle), dans Le rythme du silence, un voyage où la musique ne se contente plus d’être entendue : elle se ressent, se devine, se fraye un chemin au creux de l’invisible.

Ici, la résistance prend la forme du silence et de la respiration. Le souffle de la clarinette, l’effleurement des cordes : chaque son semble provenir d’un monde en suspens, entre perception et imagination. Un espace-temps suspendu, qui invite à ralentir, à s’ouvrir à d’autres formes de présence et d’attention. Une respiration profonde pour commencer le mois.

Les 19 et 20 décembre, place aux concerts de Paul Serri, deux soirées ouvertes à toutes et tous, où chaque note devient une bouffée d’air, un espace où le temps se suspend. Le Grand Concert du premier soir accueillera le mythique quatuor Prazak pour vous interpréter le concert de Chausson et Rosamunde de Schubert. Le concert pédagogique du second soir sera consacré au trio de Brahms avec Cor Trio Bacio.

Enfin, le 20 décembre, le ciné-concert Finis Terræ conclura l’année musicale dans un souffle marin. Le Vincent Courtois Quintet revisite le chef-d’œuvre poétique de Jean Epstein, film tourné en 1929 sur l’île battue par les vents de Bannec. Portée par le violoncelle et le souffle du large, cette expérience sensorielle unique mêle image et musique dans une même respiration du monde – celle de la mer, du vent, et du vivant.

Ukraine, un souffle de liberté

Du 10 au 13 décembre, le Théâtre de la Concorde se transforme en lieu d’accueil pour une parole vivante venue d’Ukraine avec le Festival « Ukraine, un souffle de liberté ». En partenariat avec l’Institut ukrainien et la société civile ukrainienne, le Théâtre de la Concorde un événement pluridisciplinaire sans folklore ni misérabilisme, mais avec une force brute, actuelle, essentielle.

Parce que la guerre en Ukraine n’est pas qu’un conflit géopolitique : c’est un combat pour la démocratie, la mémoire, la dignité. L’art ukrainien contemporain témoigne d’une puissance de création dans la tourmente, d’un courage à nommer l’indicible, et d’une capacité à résister par la beauté, la pensée, la scène.

Au programme : des rencontres, des tables rondes et des interludes musicales et dansantes avec des figures ukrainiennes et françaises majeures, ainsi que Le Christ au Goulag de Stanislav Aseyev, un témoignage dramatique inspiré de l’expérience carcérale de l’auteur.

Ute lemper : Rendez-vous avec l’Histoire

Le mois se profile en beauté les 16, 17 et 18 décembre avec Rendez-vous with Marlene. L’immense actrice et chanteuse de renommée internationale Ute Lemper a choisi la scène du Théâtre de la Concorde pour son grand retour, incarnant Marlene Dietrich dans un cabaret musical d’exception.

À travers un dialogue imaginaire inspiré d’une conversation réelle avec Dietrich en 1987, Lemper fait revivre les combats, les amours, la puissance d’une femme qui, face à l’Allemagne nazie, a préféré l’exil à la compromission. Une résistance en chanson, un cabaret dansant où l’art devient acte de mémoire et de liberté.

Penser, débattre, résister

Le souffle de décembre est aussi celui de la pensée en mouvement. Le 4 décembre, Hugo Micheron reçoit Clara Chappaz, ancienne ministre déléguée à l’Intelligence artificielle, pour une rencontre autour de la souveraineté à l’heure de l’IA. Ensemble, ils interrogeront la manière dont les algorithmes redessinent nos démocraties, nos libertés et nos choix collectifs. Une réflexion sur la nécessité de penser la technologie autrement : non plus comme un pouvoir subi, mais comme un espace de résistance et d’autonomie.

Le 6 décembre, place au festival La Corruption en images, organisé avec les associations Anticor, Sherpa et Transparency International France. Une journée de projections, tables rondes et débats, en présence d’Eva Joly, Pierre Lascoumes, Chowra Makaremi et bien d’autres, pour comprendre comment la corruption s’infiltre dans les récits et dans nos institutions. Un rendez-vous pour apprendre à voir clair, à questionner les zones d’ombre du pouvoir, et à défendre une démocratie plus transparente.

Enfin, le 12 décembre, le metteur en scène Fabrice Melquiot et son équipe reviennent avec Presse Express : un spectacle écrit et joué le jour même, à partir de l’actualité du jour. Une performance à la fois joyeuse et urgente, où le théâtre devient salle de rédaction, miroir du monde et espace d’improvisation collective. Le temps d’une soirée, l’actualité devient matière théâtrale, et la résistance prend la forme d’un rire lucide.

Un souffle à partager

Et pour prolonger cette respiration collective, les Ateliers de la Concorde reviennent tout au long du mois de décembre. Pensés comme des espaces de pratique et d’échange, ils invitent chacun·e à expérimenter le théâtre, l’écriture ou la prise de parole, à s’initier à la création ou simplement à partager un moment de jeu et de pensée collective.

En décembre, le Théâtre de la Concorde vous invite à explorer sa programmation pensée comme un parcours autour de la thématique « Le souffle » !

