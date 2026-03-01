Le souffle des cuivres Rue de Malouas Combourg

Le souffle des cuivres

Rue de Malouas Espace Malouas Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:30:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le Souffle des Cuivres est un concert vibrant et lumineux, porté par la puissance et la chaleur des instruments de la famille des cuivres. Trompettes, cors, trombones et tubas s’unissent pour faire résonner un souffle tantôt majestueux, tantôt intime, explorant une palette de couleurs sonores riche et expressive.

À travers un répertoire éclectique — de la solennité des grandes œuvres classiques à l’énergie rythmique de pièces plus contemporaines — ce concert met en lumière la virtuosité, la sensibilité et l’élan collectif des musiciens. Le Souffle des Cuivres est une invitation à se laisser porter par le souffle, le mouvement et l’émotion, dans un moment musical à la fois puissant et profondément humain.

Un concert proposé par l’ensemble de cuivres bretillien (35) dirigé par Nathalie AUBINAIS Florian La Route et l’ensemble de cuivres EOLE (28) dirigé par Nicolas Durand , en partenariat avec le SIM Ecole de Musique. .

Rue de Malouas Espace Malouas Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 84 01 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le souffle des cuivres Combourg a été mis à jour le 2026-03-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel