Le souffle des mamas Journée détente pour vous et votre bébé – Pont-de-Buis-lès-Quimerch, 17 mai 2025 10:00, Pont-de-Buis-lès-Quimerch.

Finistère

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 16:00:00

2025-05-17

Journée détente pour vous et votre bébé

Après 9 mois de bonheur, d’attente et de changements, il est temps de prendre soin de vous. « Le Souffle des Mamas » est là pour ça !

Je vous invite donc à une journée spéciale, dédiée à votre épanouissement, votre sérénité et votre beauté.

Je sais que devenir maman est un voyage extraordinaire, mais aussi un défi qui peut parfois laisser peu de place pour prendre soin de soi. C’est pourquoi j’ai créé cet événement pour vous offrir un moment de douceur, de relaxation et de ressourcement.

Au programme des soins personnalisés, des moments de cocooning, des massages relaxants, des ateliers de détente, et bien plus encore. Tout est pensé pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous sentir sublimée et rayonnante.

Prenez une pause, laissez-vous choyer et redécouvrez votre éclat intérieur. Parce que vous méritez de vous sentir bien dans votre peau, d’être épanouie et sereine après cette période de transformation.

Rejoignez-nous pour cette journée unique et sublimez votre post-partum.

Parce que chaque maman mérite de se retrouver, se ressourcer et briller à nouveau.

Inscrivez-vous dès maintenant et offrez-vous ce moment de bien-être que vous méritez tant.

Samedi 17 mai de 10h à 16h

Places limitées, alors ne tardez pas !

À très bientôt pour un moment de pure magie… .

Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29590 Finistère Bretagne +33 7 83 17 06 17

