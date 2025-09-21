Le Souffle du Cristal Baccarat

Le Souffle du Cristal Baccarat dimanche 21 septembre 2025.

Le Souffle du Cristal

Parc Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’équipe de l’Office Municipal des Sports de Baccarat organise, dimanche 21 septembre, au parc Michaut, la 16¿ édition du Souffle de cristal au profit de l’association Les Amis de Charles qui lutte contre la maladie de Charcot. Chaussez vos baskets et courrez ou marchez par solidarité selon votre niveau sportif À 9h00, marche populaire réalisée par le Club Vosgien local, de 9 à 10km l 5€ ; À 10h15, course à pied en milieu naturel et urbain de 10 km | 10€ ; À 10h45, course à pied en milieu naturel et urbain de 5 km | 5€

Pour vous inscrire aux courses du 5 et 10 km, cliquez directement ici ! Dès 14h, les enfants et adolescents pourront s’adonner également à la course avec différents départs selon l’âge des participants (distance entre 800m et 3200m) | 2€

Venez nombreux courir pour Charles ou simplement soutenir cette action en fréquentant la manifestation ! Sur place buvette, crêpes, restauration, village du sport, animations, tombola …Tout public

.

Parc Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 03 25 64 oms.baccarat@orange.fr

English :

On Sunday September 21, the Baccarat Municipal Sports Office is organizing the 16¿ edition of the Souffle de cristal in the Parc Michaut, in aid of the association « Les Amis de Charles », which fights Charcot’s disease. Put on your sneakers and run or walk in solidarity, depending on your level of fitness: at 9:00 am, a popular walk organized by the local Club Vosgien, from 9 to 10km l 5? ; at 10:15 am, a 10km run in a natural and urban environment | 10? ; at 10:45 am, a 5km run in a natural and urban environment | 5?

To register for the 5 and 10 km races, click here! From 2 p.m., children and teenagers can also take part in the race, with different start times depending on the age of the participants (distance between 800m and 3200m) | 2?

Come and run for Charles or simply support this action by attending the event! On-site refreshments, pancakes, food, sports village, entertainment, tombola …

German :

Das Team des Office Municipal des Sports von Baccarat organisiert am Sonntag, den 21. September, im Parc Michaut die 16. Ausgabe des Souffle de cristal zugunsten des Vereins « Les Amis de Charles », der gegen die Charcot-Krankheit kämpft. Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und laufen oder wandern Sie solidarisch, je nach Ihrem sportlichen Niveau: Um 9.00 Uhr, Volkswanderung, organisiert vom örtlichen Vogesenclub, 9 bis 10 km l 5?; um 10.15 Uhr, Lauf in der Natur und in der Stadt, 10 km | 10?; um 10.45 Uhr, Lauf in der Natur und in der Stadt, 5 km | 5?

Um sich für den 5- und 10-km-Lauf anzumelden, klicken Sie bitte hier! Ab 14 Uhr können auch Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Starts je nach Alter der Teilnehmer an den Start gehen (Distanz zwischen 800m und 3200m) | 2?

Kommen Sie zahlreich, um für Charles zu laufen oder unterstützen Sie diese Aktion, indem Sie die Veranstaltung besuchen! Vor Ort gibt es Getränke, Crêpes, Essen und Trinken, ein Sportdorf, Animationen, eine Tombola und vieles mehr.

Italiano :

Domenica 21 settembre, l’Ufficio Sport del Comune di Baccarat organizza la 16ª edizione del Souffle de Cristal nel Parco Michaut, a favore dell’associazione « Les Amis de Charles », che lotta contro la malattia di Charcot. Indossate le scarpe da ginnastica e correte o camminate a sostegno dell’associazione, a seconda del vostro livello di forma fisica: alle 9, passeggiata popolare organizzata dal Club Vosgien locale, da 9 a 10 km l 5?; alle 10.15, corsa di 10 km in ambiente naturale e urbano | 10?; alle 10.45, corsa di 5 km in ambiente naturale e urbano | 5?

Per iscriversi alle gare di 5 e 10 km, cliccare qui! A partire dalle 14.00, anche i bambini e i ragazzi potranno partecipare alla corsa, con partenze diverse a seconda dell’età dei partecipanti (distanza tra 800m e 3200m) | 2?

Venite a correre per Charles o semplicemente sostenete questa azione partecipando all’evento! Ristoro in loco, frittelle, cibo, villaggio sportivo, animazione, tombola…

Espanol :

El domingo 21 de septiembre, la Oficina Municipal de Deportes de Baccarat organiza la 16ª Souffle de Cristal en el Parque Michaut, a beneficio de la asociación « Les Amis de Charles », que lucha contra la enfermedad de Charcot. Póngase las zapatillas y corra o camine en apoyo de la asociación, según su nivel de forma física: a las 9h, marcha popular organizada por el Club Vosgien local, de 9 a 10 km l 5?; a las 10h15, carrera de 10 km en un entorno natural y urbano | 10?; a las 10h45, carrera de 5 km en un entorno natural y urbano | 5?

Para inscribirse en las carreras de 5 y 10 km, haga clic aquí A partir de las 14.00 horas, los niños y adolescentes también podrán participar en la carrera, con diferentes salidas en función de la edad de los participantes (distancia entre 800m y 3200m) | 2?

Venga a correr por Charles o simplemente apoye esta acción asistiendo al evento Refrescos in situ, tortitas, comida, village deportivo, animaciones, tómbola…

L’événement Le Souffle du Cristal Baccarat a été mis à jour le 2025-09-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS