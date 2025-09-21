Le souffle du Roquefort, lecture d’une publicité par une historienne La Cité du Lait Laval

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Une conférence exceptionnellement proposée par Sylvie Vabre, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Toulouse-Jean Jaurès et spécialiste de l’histoire du Roquefort, sujet de sa thèse de doctorat et d’ouvrages dont elle est l’autrice.

Cette seconde conférence de la journée est proposée dans le cadre de l’exposition temporaire « Au cœur du Roquefort » décrira ce qui fait la spécificité de ce fromage, son patrimoine naturel, son terroir et son histoire millénaire.

En plus d’un ancrage historique fort, sa fabrication spécifique raconte un terroir, celui de l’Aveyron et de la montagne crayeuse du Combalou, à Roquefort-sur-Soulzon, au sud-est de Rodez. Formées naturellement dans la montagne par l’érosion et les éboulements, les caves de Roquefort sont les seuls et uniques lieux d’affinage du fromage, dans lesquels il doit passer au minimum 14 jours.

La Cité du Lait 18 rue A. Beck, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 51 90

