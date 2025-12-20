Le Souffle et l’ouverture de la cage thoracique De Terre En Etoiles Jumilhac-le-Grand

Le Souffle et l’ouverture de la cage thoracique

De Terre En Etoiles 1762, route des Villages, Sazerat Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Cet atelier invite à explorer la puissance du souffle pour ouvrir la cage thoracique et laisser circuler pleinement le prana, source d’énergie vitale dans le corps et l’esprit. À travers des postures de yoga, des pratiques de respiration et un temps de relaxation profonde, accessibles à tous, vous d

Venez expérimenter la puissance de votre souffle, ouvrir votre cage thoracique pour laisser

vibrer le prana, l’énergie vitale dans tout le corps!

Le souffle est le plus souvent utilisé comme un moyen de survivre, alors qu’il nous ouvre d’infinis possibles dans le corps et l’esprit…venez donc entrouvrir cette porte et ressentir

les effets d’un souffle pleinement libéré.

Je vous propose:

+Un temps d’Asanas de Hatha Yoga et Yin Yoga pour ouvrir la cage thoracique, amener du

mouvement dans les épaules et la région thoracique, renforcer cet espace et permettre au

souffle d’entrer et sortir de façon fluide.

+Un temps de Pranayama ou maîtrise du souffle proprement dit: transmission d’exercices

traditionnels afin d’optimiser et conscientiser le prana et le souffle.

+ Un temps de Yoga Nidra afin d’harmoniser et d’apaiser corps et esprit par des exercices de

relaxation et de visualisation. .

De Terre En Etoiles 1762, route des Villages, Sazerat Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 11 21 deterreenetoiles@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Souffle et l’ouverture de la cage thoracique

This workshop invites you to explore the power of the breath to open the ribcage and allow prana, the source of vital energy in body and mind, to circulate fully. Through yoga postures, breathing practices and a time of deep relaxation, accessible to all, you’ll discover the power of the breath

L’événement Le Souffle et l’ouverture de la cage thoracique Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2025-12-16 par Isle-Auvézère