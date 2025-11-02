LE SOUFFLE SACRÉ VAYU TATTVA Pégairolles-de-l’Escalette

Place de la Mairie Pégairolles-de-l’Escalette Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Un stage pour ralentir, respirer pleinement, et retrouver la légèreté du cœur !

Un stage pour ralentir, respirer pleinement, et retrouver la légèreté du cœur. Entre mouvements conscients, souffles guidés et relaxation profonde, nous explorerons l’art de rééquilibrer les énergies de la saison et d’apaiser le mental par la présence au souffle.

Pensez à vous équiper de coussins, plaids, écharpe ou bandeau, chaussettes, tenue fluide… Tout pour votre confort. .

Place de la Mairie Pégairolles-de-l’Escalette 34700 Hérault Occitanie +33 6 72 88 61 62

English :

A workshop to slow down, breathe fully and rediscover the lightness of the heart!

German :

Ein Kurs, um zu verlangsamen, voll zu atmen und die Leichtigkeit des Herzens wiederzufinden!

Italiano :

Un corso per rallentare, respirare pienamente e riscoprire la leggerezza del cuore!

Espanol :

Un curso para bajar el ritmo, respirar plenamente y redescubrir la ligereza del corazón

