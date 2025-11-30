Le souffle vital : Ateliers d’initiation à la peinture chinoise Institut Feibai Paris
Conçus pour les débutants fascinés par l’art pictural chinois, au croisement d’une riche histoire de l’art et d’une vision contemporaine, ces ateliers d’initiation présentent les techniques de base de différents styles, tout en ouvrant à la découverte des esthétiques fondamentales de la peinture chinoise. Chaque atelier devient une invitation à libérer sa créativité innée et à s’immerger dans la profondeur de l’espace et du temps.
–
Infos pratiques
Date & horaires
Dimanche 30 novembre 2025
Dimanche 25 janvier 2026
Dimanche 29 mars 2026
Dimanche 24 mai 2026
Horaires : 10h30-12h30
(Chaque atelier a son thème, et l’on peut en suivre plusieurs)
Durée : 2h
Public : À partir de 13 ans, tous niveaux
Lieu : 10 rue Thérèse, 75001 Paris
Tarif : 50 EUR (matériel compris)
Enseignant
ZHAO Fei 趙斐, artiste-chercheuse. Directrice-fondatrice de l’Institut Feibai, responsable pédagogique des programmes d’arts plastiques et de peinture chinoise. Docteur en Arts plastiques à l’Université Paris VIII.
–
La notion de « souffle » est profondément enracinée dans la pensée esthétique chinoise. En peinture chinoise, l’acte de peindre est une insufflation à l’univers, une véritable création cosmogonique.
Tarif
50 EUR (matériel compris) par stage
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Institut Feibai 10 rue Thérèse 75001 Paris
https://feibai.org/programmes/stage-peinture +33682798797 feibai.inst@gmail.com