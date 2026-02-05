Le soulier de satin – Paul Claudel

Théâtre

Cie Jérôme Méla Théâtre Mandapa Paris 20 – 22 février Payant

Plein tarif 20 EUR

Tarif réduit 15 EUR

Moins de 15 ans 10 EUR

Nous voici proches d’une folle traversée où, de l’Orient à l’Occident, le silence d’une absence nous guide en terre étrangère pour nous révéler à la foi même…

Nous voici proches d’une folle traversée où, de l’Orient à l’Occident, le silence d’une absence nous guide en terre étrangère pour nous révéler à la foi même…

Tombeau vide, qui dans l’ombre étreint nos rêves, et nous permet de partir à l’assaut du monde en quête d’un Amour absolu.

Nous gravirons pas à pas les quatre journées qui composent cette œuvre monumentale pour en proposer des fragments.

L’Asie a vu éclore cette œuvre, écrite au Japon selon la tradition secrète du Nô, nous tenterons d’en déchiffrer quelques énigmes.

Cie Jérôme Méla

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-22T18:00:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/le-soulier-de-satin-paul-claudel-2026-02-20-20-30-1 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

