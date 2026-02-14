Le soulier de satin – Paul Claudel Théâtre Cie Jérôme Méla, Théâtre Mandapa, Paris
Le soulier de satin – Paul Claudel Théâtre Cie Jérôme Méla, Théâtre Mandapa, Paris vendredi 20 février 2026.
Le soulier de satin – Paul Claudel
Théâtre
Cie Jérôme Méla 20 – 22 février Théâtre Mandapa
Payant
Plein tarif 20 EUR
Tarif réduit 15 EUR
Moins de 15 ans 10 EUR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T23:30:00+01:00
Fin : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00
Nous voici proches d’une folle traversée où, de l’Orient à l’Occident, le silence d’une absence nous guide en terre étrangère pour nous révéler à la foi même…
Tombeau vide, qui dans l’ombre étreint nos rêves, et nous permet de partir à l’assaut du monde en quête d’un Amour absolu.
Nous gravirons pas à pas les quatre journées qui composent cette œuvre monumentale pour en proposer des fragments.
L’Asie a vu éclore cette œuvre, écrite au Japon selon la tradition secrète du Nô, nous tenterons d’en déchiffrer quelques énigmes.
Cie Jérôme Méla
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.
C'est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.
C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.
