Le soulier de satin – Paul Claudel Théâtre Cie Jérôme Méla, Théâtre Mandapa, Paris

Le soulier de satin – Paul Claudel

Théâtre

Cie Jérôme Méla 20 – 22 février Théâtre Mandapa

Payant

Plein tarif 20 EUR

Tarif réduit 15 EUR

Moins de 15 ans 10 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-22T15:00:00+01:00 – 2026-02-22T18:00:00+01:00

Nous voici proches d’une folle traversée où, de l’Orient à l’Occident, le silence d’une absence nous guide en terre étrangère pour nous révéler à la foi même…

Tombeau vide, qui dans l’ombre étreint nos rêves, et nous permet de partir à l’assaut du monde en quête d’un Amour absolu.

Nous gravirons pas à pas les quatre journées qui composent cette œuvre monumentale pour en proposer des fragments.

L’Asie a vu éclore cette œuvre, écrite au Japon selon la tradition secrète du Nô, nous tenterons d’en déchiffrer quelques énigmes.

Cie Jérôme Méla

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://twitter.com/theatremandapa;https://www.facebook.com/LeMandapa;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa;https://www.instagram.com/centre.mandapa/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.centre-mandapa.fr/event-details/le-soulier-de-satin-paul-claudel-2026-02-20-20-30-1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0145899900 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Nous voici proches d’une folle traversée où, de l’Orient à l’Occident, le silence d’une absence nous guide en terre étrangère pour nous révéler à la foi même… théâtre Paul Claudel

Mandapa