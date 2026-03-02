Le souper de Jean-Claude Brisville Salle des Concerts Le Mans

Le souper de Jean-Claude Brisville

LE SOUPER

de Jean-Claude Brisville

Daniel MESGUICH William MESGUICH

Le mystérieux et explosif face-à-face entre deux légendes de l’histoire, Talleyrand, le plus machiavélique des diplomates, et Fouché, le redoutable fondateur de la police moderne. Au lendemain de Waterloo, ils ont deux heures pour épargner le chaos à la France. Un feu d’artifice de mauvaise foi et d’habileté politique aux résonances toujours actuelles. Et pour finir, le vice au bras du crime…

République et Monarchie s’opposent sans merci dans un bain de fourbe diplomatie, spirituelle et cynique.

Daniel et William Mesguich rivalisent avec talent. L’affrontement est subtil, fascinant, parfois tellement féroce qu’il fait sourire Le télégramme

Le texte de Jean-Claude Brisville est subtil, drôle, précis mais accessible et merveilleusement dit par ces deux grands comédiens. L’intelligente incarnation des comédiens transcende le contexte historique Reg ‘Arts .

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Le souper by Jean-Claude Brisville. The mysterious and explosive face-off between two legends of history, Talleyrand, the most Machiavellian of diplomats, and Fouché, the fearsome founder of the modern police force

