LE SOUPER Place Roger Panouse Tournefeuille

LE SOUPER Place Roger Panouse Tournefeuille mercredi 1 octobre 2025.

LE SOUPER

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-10-01

Début : 2025-10-01 20:30:00

fin : 2025-10-05 22:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Un souper où deux individus décident du sort de millions d’autres.

Ils ont trahi, tous, tout le temps, sous tous les régimes. Garder le pouvoir est le but ultime, quoi qu’il en coûte…

Dîne-t-on ? Oui. Que mange-t-on ? La France.

Comment aimez-vous les Français ? Bien cuit, à point, ou saignant ?

Vous avez faim ? Jeûnez. Cette table n’est pas mise pour vous. Riez, pleurez, criez, vous ne pouvez qu’assister au spectacle car votre voix ne comptera pas. 11 .

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 10 15

English :

A dinner party where two individuals decide the fate of millions of others.

German :

Ein Abendessen, bei dem zwei Menschen über das Schicksal von Millionen anderer Menschen entscheiden.

Italiano :

Una cena in cui due persone decidono il destino di milioni di altre.

Espanol :

Una cena en la que dos individuos deciden el destino de millones de personas.

