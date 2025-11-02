Le sourire dans l’histoire de l’art Musée départemental Arles antique Arles

Le sourire dans l’histoire de l’art Musée départemental Arles antique Arles dimanche 2 novembre 2025.

Le sourire dans l’histoire de l’art

Dimanche 2 novembre 2025 de 11h à 12h. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 11:00:00

fin : 2025-11-02 12:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Pierrette Nouet, guide-conférencière, nous fait partager ses coups de cœur pour des grandes figures de l’histoire antique.

Contrairement à ce qu’on pourrait s’imaginer le sourire et l’art ne forment pas un couple indissociable. Si on peut rencontrer des visages souriants malgré tout dans les musées, sa représentation demeure rare, surtout à partir du Ve siècle quand le christianisme liera la bouche au péché originel.



Au fil du temps, on essaiera de comprendre comment cette expression faciale qui fait travailler une quinzaine de muscles a été représentée par les artistes du IIIe millénaire au XXIe siècle. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Pierrette Nouet, guide and lecturer, shares with us her passion for the great figures of ancient history.

German :

Pierrette Nouet, Fremdenführerin und Referentin, teilt mit uns ihre Vorlieben für große Figuren der antiken Geschichte.

Italiano :

Pierrette Nouet, guida e docente, condivide con noi il suo amore per le grandi figure della storia antica.

Espanol :

Pierrette Nouet, guía y conferenciante, comparte con nosotros su amor por los grandes personajes de la historia antigua.

L’événement Le sourire dans l’histoire de l’art Arles a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme d’Arles