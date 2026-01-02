Le Sous-Marin L’Antidote Marseille 4e Arrondissement
Le Sous-Marin
Du 05/03 au 28/03/2026 le jeudi, vendredi et samedi à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2026-03-05 21:15:00
fin : 2026-03-28
2026-03-05
Une comédie dramatique et d’action.
Une explosion sous-marine d’origine inconnue déstabilise le climat en Europe de l’Ouest…
L’Antidote accueille la pièce de Jean-Baptiste Brucker, interprétée par
Fatima Tata-Ducru
Marie da Silva Trémège
Magali Assier
Mathieu Carriere Catris
Mohamed Benkheaffah
Milo Constantini .
L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A dramatic, action-packed comedy.
