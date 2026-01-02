Le Sous-Marin L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Le Sous-Marin

Du 05/03 au 28/03/2026 le jeudi, vendredi et samedi à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2026-03-05 21:15:00

fin : 2026-03-28

2026-03-05

Une comédie dramatique et d’action.

Une explosion sous-marine d’origine inconnue déstabilise le climat en Europe de l’Ouest…









L’Antidote accueille la pièce de Jean-Baptiste Brucker, interprétée par





Fatima Tata-Ducru

Marie da Silva Trémège

Magali Assier

Mathieu Carriere Catris

Mohamed Benkheaffah

Milo Constantini .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A dramatic, action-packed comedy.

