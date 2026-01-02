Le Sous-Marin L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Le Sous-Marin L’Antidote Marseille 4e Arrondissement jeudi 5 mars 2026.

Le Sous-Marin

Du 05/03 au 28/03/2026 le jeudi, vendredi et samedi à partir de 21h15. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-05 21:15:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-05

Une comédie dramatique et d’action.
Une explosion sous-marine d’origine inconnue déstabilise le climat en Europe de l’Ouest…




L’Antidote accueille la pièce de Jean-Baptiste Brucker, interprétée par


Fatima Tata-Ducru
Marie da Silva Trémège
Magali Assier
Mathieu Carriere Catris
Mohamed Benkheaffah
Milo Constantini   .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A dramatic, action-packed comedy.

L’événement Le Sous-Marin Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille