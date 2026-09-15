Le souterrain du bastion du Bourg – journées du patrimoine Longwy
samedi 19 septembre 2026 · Longwy
Informations pratiques
Longwy
Le souterrain du bastion du Bourg – journées du patrimoine
rue Mercy Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de la rotonde et des salles de ce vaste souterrain cruciforme, qui date de l’époque de Vauban. A découvrir : l’histoire de Longwy, l’architecture Vauban, le classement à l’UNESCO et les fonctions passées et actuelles du bastion.Tout public
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rue Mercy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 33 10
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English :
Tour of the rotunda and the chambers of this vast cruciform underground complex, which dates back to the Vauban era. Highlights include: the history of Longwy, Vauban’s architecture, its UNESCO designation, and the bastion’s past and present functions.
L’événement Le souterrain du bastion du Bourg – journées du patrimoine Longwy a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY
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