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Le souterrain du bastion du Bourg – journées du patrimoine Longwy

samedi 19 septembre 2026 · Longwy

Le souterrain du bastion du Bourg – journées du patrimoine Longwy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
rue Mercy
Ville
54400 Longwy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Longwy

Le souterrain du bastion du Bourg – journées du patrimoine

rue Mercy Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite de la rotonde et des salles de ce vaste souterrain cruciforme, qui date de l’époque de Vauban. A découvrir : l’histoire de Longwy, l’architecture Vauban, le classement à l’UNESCO et les fonctions passées et actuelles du bastion.Tout public
0  .

rue Mercy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 33 10 

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English :

Tour of the rotunda and the chambers of this vast cruciform underground complex, which dates back to the Vauban era. Highlights include: the history of Longwy, Vauban’s architecture, its UNESCO designation, and the bastion’s past and present functions.

L’événement Le souterrain du bastion du Bourg – journées du patrimoine Longwy a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY

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