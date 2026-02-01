Le soutirage Brasseurs & Vignerons Autour [2.2] Verres Salle des fêtes Quessoy

Le soutirage Brasseurs & Vignerons Autour [2.2] Verres

Salle des fêtes 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

En partenariat avec Brasseurs & Vignerons Autour [2.2] Verres, l’association LE GARAGE de Moncontour organise dans le cadre de son cycle Contre Champ la projection du film DRUNK Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen.

Séance vers 20h30. .

Salle des fêtes 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le soutirage Brasseurs & Vignerons Autour [2.2] Verres Quessoy a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor