Le spectacle – Ce qui se trame Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Le spectacle – Ce qui se trame Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 25 octobre 2025.

Quelles histoires révèlent les tâches de nos nappes ? Quels secrets se cachent dans les recoins de cette armoire ? Les tissus dans lesquels nous nous vêtons, nous dormons, mangeons, sont des témoins silencieux de récits de vie. Qu’ils soient enfermés à double tour ou séchant dans le vent, la conteuse Laetitia Troussel-Luber part à leur rencontre pour voir comment la matière peut être révélatrice de mystères.

À l’issue d’une résidence menée dans le quartier de la Goutte d’Or et de stages réalisés avec ses habitants, la conteuse Laetitia Troussel-Luber déploie son installation textile Ce qui se trame à l’ICI.

À partir de toutes ces rencontres et des récits collectés, elle partage avec les spectateurs des histoires et des contes inspirés par les draps, nappes, torchons ou serviettes glanés ici et là.

Rencontrez l’artiste en amont de la représentation et présentez lui un tissu personnel afin d’ajouter votre histoire au récit du spectacle. Les infos par ici !

Le samedi 25 octobre 2025

de 18h00 à 18h45

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris