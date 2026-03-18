Le spectacle de Dada Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 16:30 –

Gratuit : non 5€ sur place En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

???? Votre enfant tourne dans la maison comme un lion en cage ? Proposez-lui l’activité la plus cool qui soit : un concert de PUNK POUR PETIT ! On vous garantit qu’il ou elle va se dépenser et plonger dans un univers original et poétique.Dans ses chansons Super Pouvoir, Pirate ou Demain, Dada invente des histoires avec des paroles assez rigolotes, relativement intelligentes et un peu folles ! Des bonnes vibes et de chouettes messages d’amitié et de tolérance de la part de notre ami Dada ????????????À partir de 5 ans jusqu’à plus grand !

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200

https://www.leferrailleur.fr/agenda



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