Le Spectacle Les instantanés duo d’impro Chemin de la Galaye Loudenvielle

Le Spectacle Les instantanés duo d’impro

Chemin de la Galaye ARIXO Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 19:00:00

fin : 2026-02-24 20:15:00

Date(s) :

2026-02-24

Un spectacle 100 % improvisé où tout peut arriver… et surtout grâce à toi.

Sur scène, deux comédiens se lancent sans filet à partir des idées du public. Ici, les spectateurs deviennent auteurs et chaque représentation est totalement unique.

Leur objectif ? Se surprendre, te surprendre… et te donner envie de revenir.

Rendez-vous à la salle de l’Arixo à Loudenvielle dès 18h45, pour un début de spectacle à 19h. Pendant 1h15, prépare-toi à rire, à être surpris et à vivre un moment hors du temps.

Chemin de la Galaye ARIXO Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

English:

A 100% improvised show where anything can happen… especially thanks to you.

On stage, two comedians launch themselves without a net, based on the audience’s ideas. Here, spectators become authors, and each performance is totally unique.

Their objective? To surprise themselves, to surprise you? and to make you want to come back.

See you at the Arixo theatre in Loudenvielle from 6:45pm, with the show starting at 7pm. For 1h15, get ready to laugh, be surprised and experience a moment out of time.

