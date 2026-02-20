Le Spectacle Musical Kpop Demon Hunters Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Le Spectacle Musical Kpop Demon Hunters

Samedi 18 avril 2026 de 14h30 à 15h30.

Ouverture des portes à 13h00. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Plongez dans l’univers explosif de KPOP DEMON HUNTER, un spectacle musical captivant mêlant danse, musique et action, inspiré de l’énergie de la K-pop et de l’affrontement entre lumière et ténèbres.

Sur scène, vos personnages emblématiques prennent vie à travers des chorégraphies puissantes, des tableaux visuels intenses et une bande-son entraînante. Entre combats spectaculaires et moments d’émotion, le public est invité à vibrer au rythme de cette aventure hors du commun.



À l’issue du spectacle, venez rencontrer vos personnages préférés pour un moment de partage unique.



⏱ Durée 45 minutes de spectacle avec entracte de 15 minutes

Tarif unique 12 €



Un rendez-vous incontournable pour les fans de K-pop, les familles et tous les amateurs de spectacles musicaux spectaculaires.

Préparez-vous à entrer dans la légende des Demon Hunters !



RÉSERVEZ VOTRE RENCONTRE AVEC LES HUNTRIX OU JINU À 13H00 OU 15H15 POUR 6 EUROS PAR ENFANTS UNE CARTE DE DÉDICACE VOUS AIT OFFERT, PASSEZ UN MOMENT PRIVILIGIEZ AVEC VOS HÉROINES, PRENEZ DES PHOTOS, VIDÉOS ET FAITE VOUS DÉDICACER VOS TEE SHIRT, GOURDES ET PROFITEZ DE CET INSTANT.



RENSEIGNEMENT JLTDANCECIE@GMAIL.COM .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jltdancecie@gmail.com

English :

Immerse yourself in the explosive world of KPOP DEMON HUNTER, a captivating musical show combining dance, music and action, inspired by the energy of K-pop and the confrontation between light and darkness.

