Le spectacle O+ Le Blanc dimanche 5 avril 2026.
81 rue de république Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-05
2026-04-05
L’Association le Silo vous propose le spectacle O+, chansons d’hier et d’aujourd’hui revisitées, dansées, chantées à la sauce O+.
4 personnages vous font entendre des textes de chanson autrement. Ce sont des chansons connues mais pas que. Toutes en français. C’est à la sauce O+. Parfois c’est chanté. Parfois c’est parlé. Parfois c’est dansé. Parfois ça dérape.
Avec Aurélie BAUDOIN-LABRUNE, Jessica DUPUIS, Etienne MOUCHET, Christelle VIAUD Mise en scene Anne GOURBAUD .
81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr
English :
Association le Silo presents O+, songs of yesterday and today revisited, danced and sung with O+ sauce.
