Le spectacle O+

81 rue de république Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

L’Association le Silo vous propose le spectacle O+, chansons d’hier et d’aujourd’hui revisitées, dansées, chantées à la sauce O+.

4 personnages vous font entendre des textes de chanson autrement. Ce sont des chansons connues mais pas que. Toutes en français. C’est à la sauce O+. Parfois c’est chanté. Parfois c’est parlé. Parfois c’est dansé. Parfois ça dérape.

Avec Aurélie BAUDOIN-LABRUNE, Jessica DUPUIS, Etienne MOUCHET, Christelle VIAUD Mise en scene Anne GOURBAUD .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Association le Silo presents O+, songs of yesterday and today revisited, danced and sung with O+ sauce.

L’événement Le spectacle O+ Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-28 par Destination Brenne