Le Spectacle Qu’il ne faut pas voir Salle des fêtes de Ramonchamp Ramonchamp

Le Spectacle Qu’il ne faut pas voir

Salle des fêtes de Ramonchamp 15 Grande Rue Ramonchamp Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Théâtre, musique et jeux en boîte ! Rire et émotions garantis, à vivre en famille !

L’histoire:

C’est une petite fille comme toi. Mais beaucoup plus trouillarde encore.

Alors quand il a fallu déménager, ça a fait toute une histoire dans sa tête. Elle avait tellement peur de la nouvelle maison. Heureusement, elle pouvait aller se réfugier dans le jardin de ses grands-parents. Là, elle va pouvoir rencontrer ses peurs dans un coffre magique et peut-être réussir à grandir.

Le spectacle est adapté de livres jeunesse, voir sélection plus bas.

Les livres peuvent être lus en classe pour préparer la vision du spectacle, ou après le

spectacle pour poursuivre la rencontre avec les histoires.

Dans le spectacle il y a :

– Un personnage fil rouge qui permet aux enfants de s’identifier et d’avoir un repère dans

l’histoire.

– Des coffres magiques dans lesquels apparaissent toutes sortes d’histoires : drôles,

effrayantes, énigmatiques, …

– Mais aussi accordéon, marionnettes, véritable rap, …

– Un plaisir certain pour les comédiens à changer de peau !

L’équipe du spectacle:

Adaptation : Louise Fetet

Chansons : Guérin Philippe

Scénographie : Guérin Philippe

Complicité mise en scène : Marc Allieri

Comédiennes : Louise Fetet et Laurence Chayer, Guérin Philippe

La Compagnie:

Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ?

C’est l’occasion de découvrir !

Depuis 20 ans maintenant, nous proposons des créations théâtrales fraîches et pas bêtes, où l’on

navigue entre rire, rêve et émotion. Même pas besoin d’être fan de Molière pour y trouver son

compte. Les Joli(e)s Mômes garantissent un bon moment pour tous, sans exception !Tout public

0 .

Salle des fêtes de Ramonchamp 15 Grande Rue Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

English :

Theater, music and games in a box! Laughter and emotion guaranteed, for the whole family!

The story:

She’s a little girl like you. But she’s even more of a chicken.

So when it came time to move, she had quite a story to tell. She was so scared of the new house. Luckily, she could take refuge in her grandparents’ garden. There, she’ll be able to meet her fears in a magic trunk and maybe grow up.

The show is adapted from children’s books (see selection below).

The books can be read in class to prepare for the show, or afterwards to continue the

or after the show, to continue the encounter with the stories.

The show includes

– A main character to help children identify with the story and find their bearings

in the story.

– Magic chests in which all kinds of stories appear: funny,

scary, enigmatic?

– But also accordion, puppets, real rap…

– It’s a real pleasure for the actors to change their skin!

The show team:

Adaptation Louise Fetet

Songs: Guérin Philippe

Set design: Guérin Philippe

Assistant director: Marc Allieri

Actors: Louise Fetet and Laurence Chayer, Guérin Philippe

The Company:

Don’t know Les Joli(e)s Mômes yet?

Now’s your chance to find out!

For 20 years now, we?ve been offering fresh, no-nonsense theatrical creations that take you

between laughter, dreams and emotion. You don’t even have to be a fan of Molière to enjoy the show

enjoy. Les Joli(e)s Mômes guarantee a good time for everyone, without exception!

