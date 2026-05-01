Le Spectacle Salle de bal du Lion D’Or Simandre

Simandre

Le Spectacle

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Lise Bellynck et Frédéric Aspisi étaient venus au Lion d’Or présenter un documentaire sensible sur leurs cheminements entre France et Afrique.

Ils avaient alors pour projet de créer un spectacle pour le jouer une nouvelle fois dans cet ailleurs.

Les deux voyageurs nous avaient promis de revenir avec un récit et le voilà ce moment !

Entre théâtre et voyage

Après de nombreuses années de création partagée sur les plateaux, Lise Bellynck et Frédéric Aspisi ont choisi la caméra pour prolonger leur recherche sur le jeu, la présence et la rencontre.

Dans leur troisième film Le spectacle , ils sont à la fois acteurs et spectateurs d’une performance de théâtre itinérant joué dans les villages de Mauritanie. Un mélange qui poursuit leur recherche théâtrale et les questionnements qui les animent sur leur rapport à l’Afrique de l’ouest et au Monde.

Un questionnement du monde

Night and day j’ai tout de suite vu que vous étiez avec les éléments , nous dit un monsieur qui traverse le lieu où nous répétons le spectacle une placette de sable dans un quartier de Nouakcho, entre l’école et la mosquée. On ne voit pas son visage, caché par le haouli traditionnel. Il promet de venir demain pour la représentation. Demain ou un autre jour… Demain ou un autre jour vous nous trouverez par les villes et les villages de Mauritanie où nous jouons un spectacle itinérant plateau à ciel ouvert, lumière du jour sur les visages, brulure du soleil, attente et enfin commencer le spectacle… s’arrêter, puis reprendre et retrouver dans les yeux du public, dans le plaisir de jouer, le questionnement du Monde, passé et à venir.

Durée: 01h09

La diffusion du film sera suivie d’un échange avec les réalisateurs et d’une dédicace du livre White Man écrit par Frédéric.

A partir de 6 ans. .

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 77 67 accords@liondor.org

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English : Le Spectacle

L’événement Le Spectacle Simandre a été mis à jour le 2026-04-27 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II